Cevdet Yılmaz, Türk Kızılay'ın 157. Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

" Kızılay, hepimizin iyilik hikayesidir. Tam 157 yıldır ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya, insanlığın vicdanını yaşatmaya devam eden, dayanışmanın ve merhametin simgesi Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İyiliği şiar edinmiş köklü bir geleneğin bugünkü bayrak taşıyıcısı olan tüm gönüllülerini, çalışanlarını ve destekçilerini gönülden tebrik ediyorum."