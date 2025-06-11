Cevdet Yılmaz, Türk Kızılay'ın 157. Yıl Dönümünü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kızılay'ın insanlık ve dayanışma simgesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

" Kızılay, hepimizin iyilik hikayesidir. Tam 157 yıldır ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya, insanlığın vicdanını yaşatmaya devam eden, dayanışmanın ve merhametin simgesi Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İyiliği şiar edinmiş köklü bir geleneğin bugünkü bayrak taşıyıcısı olan tüm gönüllülerini, çalışanlarını ve destekçilerini gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.