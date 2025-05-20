Cevdet Yılmaz: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Olumlu Adım

Cevdet Yılmaz: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Olumlu Adım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu olduğunu belirtti. Yılmaz, bu yaptırımların devam etmesinin Suriye halkını cezalandırmak ve yeniden inşa sürecini engellemek olacağını ifade etti ve benzer adımların Gazze için de atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde, masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye'nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
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