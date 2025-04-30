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Cevdet Yılmaz: Suriye'nin Egemenliği ve Toprak Bütünlüğü Önemli

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'deki Kürt konferansına ilişkin Türkiye'nin pozisyonunu vurgulayarak, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını açıkladı. Dış odakların bölme çabalarını tasvip etmediklerini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de düzenlenen Kürt konferansına ilişkin, "Biz, Suriye'nin egemenliğinden, toprak bütünlüğünden yanayız, tüm etnik unsurları, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Birtakım dış odakların, Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı'nda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Suriye'deki Kürt konferansına ilişkin, şunları söyledi:

"Suriye ile ilgili bizim politikamız çok açık ve net. Biz, Suriye'nin egemenliğinden, toprak bütünlüğünden yanayız. Aynı zamanda, tüm etnik unsurları, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu çok açık bir noktada. Hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız, her düzeyde bunu ifade ediyor. Biz, istikrarlı bir süre istiyoruz. Herkesin, eşit vatandaşlık içinde, huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Birtakım dış odakların, Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla, Suriye kendi içinde, merkezi bir idare, hükümet var artık, müzakere sürecinde yeni Anayasa'yı şekillendirdiklerinde bu tartışmalar da geride kalmış olacaktır diye inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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