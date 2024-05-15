Üye Girişi
Haberler

Cevdet Yılmaz Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmaması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Robert Fico Slovakya Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title