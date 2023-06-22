Cevdet Yılmaz, şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Haziran'da Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Operasyonu bölgesinde hain teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Alpay Aras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.