Cevdet Yılmaz, şehit piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özcan Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.