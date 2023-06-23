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Cevdet Yılmaz, şehit piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi

Cevdet Yılmaz, şehit piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özcan Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Özcan Kaya Piyade Güncel Haberler

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