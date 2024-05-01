Cevdet Yılmaz, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Yılmaz, Senato salonunu gezdi ve şeref defterini imzaladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile bir araya geldi.
Özbekistan Senatosu'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yılmaz, Senato salonunu gezdi ve şeref defterini imzaladı.