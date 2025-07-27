Cevdet Yılmaz: Orman Yangınları ile Mücadelede Dayanışma Önemli

Cevdet Yılmaz: Orman Yangınları ile Mücadelede Dayanışma Önemli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki orman yangınları hakkında yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasının önemine vurgu yaparak, olağanüstü iklim koşullarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Ciğerimiz yanıyor. Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınlarla kahramanca mücadele eden merkezi ve yerel görevlilere ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'KAHRAMAN EKİPLERİMİZE DESTEK OLALIM'

Yılmaz, "Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım; yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması. Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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