Cevdet Yılmaz Kırgızistan ile İkili İlişkileri Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Edil Baysalov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra kapsamlı stratejik ortaklığımız çerçevesinde ticaretten yatırımlara, eğitimden kültüre, sağlık alanındaki iş birliğinden TDT bünyesindeki ortak çalışmalarımıza kadar uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizi değerlendirdik. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını esas alan TDT çalışmalarında Kırgızistan'ın yapıcı katkılarını takdir ediyor; uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizin güzel bir örneği olarak, COP31 adaylığımıza verdikleri destek için Sayın Baysalov'a ve Kırgız hükümetine şükranlarımı sunuyorum" dedi.