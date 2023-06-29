Cevdet Yılmaz Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Buluştu

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta depremzede aileleri ziyaret etti ve STK temsilcileri ile iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, konuşmasında deprem sonrası yapılan çalışmaları ve kalıcı barınma projelerini anlattı.