Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi

Cevdet Yılmaz, dün başlayan Kahramanmaraş'taki ziyaret ve temaslarına bu sabah AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti. Parti girişinde çiçekle karşılanan Yılmaz'a Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından olan bakır ibrik hediye etti. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, partililerin bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalındaki Akyar Mahallesi'nde depremzedeler teslim edilecek olan konutların inşaatında incelemelerde bulundu. 862 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yer alacağı toplu konut inşaatında tamamlanan bir daireyi de gezen Yılmaz, yaptığı açıklamada konutların çok sağlam bir şekilde inşa edildiğini ifade etti.

"Burada gördüğümüz yapılar zemin etütleri yapılarak sağlam zemine, yine afetlere karşı en iyi tekniklerden olan tünel kalıp yöntemiyle gerçekleştirilen yapılar. TOKİ 11 ilimizde 133 binden fazla konut inşa etmişti. Bu konutlarda bir can kaybı yaşanmadı depreme karşı iyi bir testten geçmiş oldular. TOKİ'nin bir anlamda marka değeri de yükseldi bu afet vesilesiyle. İşte burada da TOKİ'nin tekniğiyle inşa edilen bir mahallemizdeyiz. İnşallah en kısa sürede buradaki yapıları tamamlayıp hak sahiplerine tahsis edeceğiz. Bir taraftan da yeni inşaatlar başlayacak. Toplamda baktığınızda 650 bin konuttan bahsediyoruz. İşte köy evleri, depolar, ahırlar derken 850 bin civarında yeni birim yapılacak deprem sonrası. Bu tabi çok büyük bir hadise ama devletimiz güçlü, devlet millet el ele inşallah bu yükün altından da hep birlikte kalkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri, ilk anından beri süreci yakından takip ediyor, deprem sonrasında sadece Kahramanmaraş'a 6 ziyaret gerçekleştirdi bu süreçte. Diğer depremden etkilenen illerimize defalarca gitti. Bakanlarımız, kurumlarımız herkes sahada, çalışmaları devam ettiriyor. Bunlar imtihan zamanları, afetler hakikaten millet olarak sınandığımız zamanlar. Devlet olarak, millet olarak bu imtihandan da inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Geçmişte birçok afet yaşadık, afetlerini yaralarını hep birlikte sardık. İşte Van'da bunu yaptık, Malatya'da yaptık, Elazığ'da, Bingöl'de, yine yangınlarda, sellerde, Akdeniz Bölgesinde, Karadeniz'de bunları gerçekleştirdik. Bu bölgemizde de inşallah en kısa sürede depremin yaralarını saracağız."