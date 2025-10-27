Haberler

Cevdet Yılmaz: İstihdam ve Kadınların İş Gücüne Katılımı Artacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdamın artırılması ve gelir dağılımında iyileşme sağlanması hedefiyle sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Eylül ayı işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalırken, kadınlar ve gençler için belirgin düşüşler kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasının eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürdüğünü belirtti.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviyenin 29'uncu aya taşındığını bildiren Yılmaz, kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedildiğine işaret etti.

Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikaların üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.