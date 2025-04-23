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Cevdet Yılmaz: İstanbul'daki depremlerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor

Cevdet Yılmaz: İstanbul'daki depremlerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremler hakkında resmi kurumların açıklamalarını takip etmek gerektiğini vurguladı. Şu ana kadar can kaybı ile ilgili bir bilgi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerde can kaybı olup olmamasına ilişkin, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar." dedi.

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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