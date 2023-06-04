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Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi memleketi Bingöl'de sevinçle karşılandı

Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi memleketi Bingöl'de sevinçle karşılandı

Güncel Haberler

Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı.

Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı.

AK Parti İl Başkanlığınca Genç Caddesi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, halay çekerek kutlama yaptı.

Genç Caddesi'ndeki elektrik direğine de "Bingöl'ümüzün Gururu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz" yazılı pankart asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cevdet Yılmaz Bingöl Güncel Haberler

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