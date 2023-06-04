Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi memleketi Bingöl'de sevinçle karşılandı
Güncel Haberler
Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı.
Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı.
AK Parti İl Başkanlığınca Genç Caddesi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, halay çekerek kutlama yaptı.
Genç Caddesi'ndeki elektrik direğine de "Bingöl'ümüzün Gururu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz" yazılı pankart asıldı.
Kaynak: AA / Güncel