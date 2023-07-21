CEVDET YILMAZ: GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE BİR İHRACAT RAKAMIYLA KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi'" başlıklı toplantı düzenledi. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılacağı öğrenildi. Toplantıda Cevdet Yılmaz'ın, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni OVP hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası yatırım artırıcı tematik konularda iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarıyla istişare görüşmelerinde bulunulacağı öğrenildi. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"YANIMIZDA DİNAMİK ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ İŞ, AŞ ÜRETEN GİRİŞİMCİLERİMİZ, ESNAFIMIZ VAR"

"6 AYLIK İHRACATIMIZ 123,4 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEDİR"

"KAZAN KAZAN TEMELİNDE BU İŞ BİRLİKLERİNİN DEVAMI BAŞKA ÜLKELERLE DE GELECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İstihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımızı da sürdürmekteyiz. KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimizi önceleyerek toplam kredi büyüklüğü 250 milyar lirayı bulan 14 farklı hazine destekli kredi garanti fonu paketi açıkladık. Selektif kredi politikamızı destekleyecek şekilde kredilerin tüketimden ziyade üretime, yatırıma ve ihracata yönelmesini sağlamak üzere tüketici kredilerinde ilave makro ihtiyacı tedbirler aldık. Serbest piyasa kuralları için israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğe arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve altyapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sayın Cumhurbaşkanımızın 3 ülkeyi kapsayan körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi iş birliklerine imza atıldığını gördük. Kazan kazan temelinde bu iş birliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir. Sadece savunma sanayi ya da gıda alanında değil teknoloji odaklı e-pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanlarında da katma değeri yüksek işbirliği fırsatları oluşacaktır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının arttırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonu artırarak finansal piyasalarımızın gelişimine derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Sanayide dönüşün ve Yeşil Kalkınma Devrimi yine gündemimizdeki yerini korumaktadır. Değerli katılımcılar, orta vadeli programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Ekonomi programımız belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşlarımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği arttırmasıdır. Bu süreçte hangi alanda faaliyet gösterirse, göstersin özel sektörümüzün rolü son derece önemlidir. Sizlerin hem ekonomik faaliyetleriniz boyutunda oluşturduğunuz katma değerle hem de görüşleriniz fikirleriniz yoluyla aktaracağınız önerileriniz politika yapım sürecinde etkili olmuştur ve olacaktır. Bu ve benzeri istişare toplantıları toplumumuzun çeşitli kesimleriyle yaparak Türkiye yüzyılında yol haritamızı netleştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.