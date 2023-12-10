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Cevdet Yılmaz: Filistinlilerin yaşam haklarına saygı gösterilmeli

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistinlilerin yaşam haklarına saygı gösterilmesi ve insan haklarına uyulması gerektiğini belirtti. Yılmaz, Gazze'deki insanlık dramının devam ettiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, İsrail'in katliamları sonucu Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını belirterek, " Gazze'de yaşananlara yönelik tavır, insan hakları konusunda samimiyet testidir. Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur. Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sadece bir zümre için değil, tüm insanlık için adalet, huzur ve barış dolu bir dünya diliyorum. Güçlülerin haklı gösterilmeye çalışıldığı değil, haklıların güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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