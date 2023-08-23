Cevdet Yılmaz: Ekimde 12'nci kalkınma planımızı Meclisimize arz edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eylül ayında orta vadeli programımızı toplumla paylaşmış olacağız. Ekim ayında 12'nci kalkınma planımızı ve bunlar çerçevesinde de 2024 yılı bütçesini Meclisimize arz edeceğiz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar başkanlığında tarım sektörünün sorunlarını tartışmak üzere toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, görüşmede güncel konular ve orta vadeli konular olmak üzere iki konunun konuşulduğunu belirterek, "Biliyorsunuz orta vadeli programla ilgili istişare sürecini devam ettiriyoruz. Hemen hemen bütün kesimlerle istişarelerimiz oluyor. Tarım sektörüyle ilgili olarak da bugün burada önemli bir toplantı yaptık. Tarımla ilgili şunu söyleyebilirim, özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar, kovid gibi bütün dünyayı saran hastalıklar, yine Ukrayna- Rusya örneğinde gördüğümüz gibi jeopolitik gelişmeler, savaşlar bütün bunlar tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu, önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu konuları yukarıda etraflıca tartıştık özellikle üretim planlaması hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük hem de dış dünyayla ticaretimizde üretim planlamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ölçek meseleleri de gündeme geldi. Maalesef bizim tarım sektöründe yeterli büyüklüğe, yeterli araziye sahip olmadığımızı biliyoruz. Miras veya başka şekillerden parçalanan araziler verimliliği düşürüyor. Başkanımız miras hukukunda yapılan değişikliklerin önemini hatırlattı. Toplulaştırma dediğimiz çalışmanın son derece kıymetli, bunları tartıştık. Sulama yine gündeme gelen önemli bir başlık oldu. Tarımdaki verimliliğin artırılmasında sulama konusunun ne kadar kıymetli olduğunu bu çerçevede Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarının öneminin altı çizildi. Çok faydalı bir toplantı oldu. Bütün bu çalışmaların sonuçlarını orta vadeli programımıza genel çerçevede yansıtacağız. Eylül ayında inşallah orta vadeli programımızı toplumla paylaşmış olacağız. Ardından ekim ayında da yine çok önemli bir politika dokümanımız 12'nci kalkınma planımızı Meclis'e arz edeceğiz ve bütün bunlar çerçevesinde de bütçe sürecini 2024 yılı bütçesini Meclisimize arz edeceğiz" diye konuştu.

'DESTEKLEME BÜTÇESİNİN ARTIRILMASINI TALEP ETTİK'

Tarım sektöründeki problemlerin ve üretimde yaşanan sıkıntıların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile paylaşıldığını ifade eden TZOB Başkanı Bayraktar, "Üreticilerimizin maliyet sorunlarını dile getirdik. Dışa bağlı bir üretim yaptığını ifade ettik. Mazotu dışarıdan alıyoruz, gübreyi dışarıdan alıyoruz, silajı dışarıdan alıyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz için bu manada bu ürünlerin fiyatları arttıkça üreticilerimizin de maliyetleri artıyor. Üreticimiz bazı ürünlerde para kazanamadığı zaman da tabii aşırı borçlanmak zorunda kalıyor. Yani destekleme bütçesinin artırılmasını talep ettik. Bunun dışında yapısal sorunlardan gelen maliyetler var. Üreticimizin üzerine bir hayli yük olan maliyetler var. Tabii sulama yatırımlarının bu manada önemli olduğunu ifade ettik. Verimliliği yakalayabilmek adına maliyetlerimizi düşürebilmek adına sulama yatırımlarının tamamlanması gerektiğini çiftçimizin tarlasının suyla buluşturabilmesi gerektiğini ifade ettik. Tabii sulama maliyetlerimizin düşürülmesini de talep ettik bu önemli. Yine sulama yatırımlarının rehabilitasyonunu istedik" diye konuştu.

'ÜRETİCİMİZİ BU SENE DESTEKLEYEMEZSEK MISIR ÜRETİMİNDEN KAÇACAKTIR'

Mısır fiyatlarının dün açıklandığını hatırlatan Bayraktar, "Bu fiyat bu sene 6 bin olarak açıklandı. Yüzde 5.3 civarında bir artış var. Bölgelerden ziraat odaları başkanlarımız ve bunun dışında çiftçilerimiz sürekli bizi arıyor yani diyorlar ki, 'Başkanım bu fiyat şaka mı?' Mısır üretimi Türkiye için önemli. Geçen sene 3 milyon tona yakın mısır ithal ettik. 1 milyar dolar ödedik. Bu senenin 6 ayında aşağı yukarı 1.5 milyon ton mısır ithal ettik ve belki ithalatımız devam edecek. İhtiyacımızın tamamını biz üretimde karşılayamıyoruz. Biz üreticimizi bu sene destekleyemezsek mısır üretiminden kaçacaktır" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının yaşanan yangın felaketlerinin tarım arazilerine etkileri hakkında sorusunu yanıtlayan Bayraktar, yangınların genelde tarım arazilerine zarar verdiğini vurgulayarak, "O bölgelerde arazilerimize zarar vermiş görünüyor bir miktar arazimize. Şu an yangının bir miktar kontrol altına alındığı söyleniyor. Tespit çalışmaları, ziraat odaları ve tarım müdürlüklerimiz tarafından yapılacak. Biz de mağdur olan çiftçilerimize gerekli yardımın yapılması konusunda da talepte bulunmuş olacağız" diye konuştu.