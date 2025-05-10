Cevdet Yılmaz: Diplomasi ile Çatışmalar Çözülmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."