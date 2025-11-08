Cevdet Yılmaz, Dilovası'ndaki Yangın İçin Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili derhal idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi. Yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.
