Cevdet Yılmaz, Dilovası'ndaki Yangın İçin Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili derhal idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi. Yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin, "Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
