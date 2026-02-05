Cumhurbaşkanından Suriyelilere Destek

'CUMHURBAŞKANIMIZ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 14 bin konut projesinin 4 bininci hak sahipliği kura çekiliş törenine katıldı. Suriye'deki savaş ortamının son bulması ile Türkiye'nin Ortadoğu'da yeni bir ufuk yakaladığını söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkması ve bölgede savaş sürecinin bitmesi ile Türkiye yeni Ortadoğu'da yeni bir ufuk elde etti" dedi.

SURİYE'DEKİ SAVAŞIN BİTMESİ ORTADOĞU'DA YENİ UFUKLAR AÇTI

Yılmaz, Suriye'deki savaş ortamının bitmesi ile Ortadoğu'da yeni ufukların açıldığını ve bu süreçten Türkiye'nin kazançlı çıkacağını söyledi. Suriyelilere ev sahipliği yapan Gaziantep'in de bu süreçten kazançlı çıkacağını dile getiren Yılmaz, "Suriye halkı çok büyük acılar yaşadı. Cumhurbaşkanımızın çok üzerine geldiler. Seçimi kaybedeceksin dediler, Suriyelilere sert davran dediler. Cumhurbaşkanımız kendisine yakışır şekilde bütün bu teklifleri reddetti. Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktı. O tarihi görevi yapmış ülke olarak Ortadoğu'da yeni ufuklarımız açıldı. Bölgemizin geleceği çok farklı olacak. Suriye'deki istikrarla birlikte özellikle Gaziantep süreçten çok olumlu etkilenecek. Ekonomisi büyüyecek. Daha çok eve ihtiyaç duyulacak. O konutları da sağlıyoruz. Bugün Şahinbey Belediyemiz '10 bin ilave konut' dedi. Burada 14 bin konut var artık düz olsun 20 bin konut sözü olsun. Fatma Bakanımız 14 bini 20 bine de çıkarır. Şehitkamil var, 3 bin de oradan geliyor. Onu da 10 bin yapalım. Dolayısıyla 40 bin. OSB'de de 15 bin var. 55 bin. 14 bin de bizde var. 65-70 bin diyelim. 500 bin konut projemiz var. Sadece Gaziantep'e 70 bin konut çıktı. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Beye sesleniyorum biz kamu olarak daha fazla arsa üretelim bu arsaları yerel yönetimlerimize ve iş dünyasına açalım. Sosyal konut yapmak şartı ile. Biz 500 bin konut projesini çarpan etkisi ile çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Gaziantep modelini Türkiye'ye yayarsak hiçbir sorun kalmaz" diye konuştu.

'ORTAK HEDEF KOYUP HEDEFE ULAŞMAK İÇİN GAYRET ETMEK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİDİR'

Kalkınmış ülke modeli için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yılmaz, "Depremin ardından sadece 90 milyar dolara denk gelen bir bütçe yaptık. 455 bin konutu teslim ettik. Ben uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. Milli gelir dediğiniz şey, kişi başına gelir, istihdam bütün bunlar sonuç göstergesi. Esas bunları ortaya çıkaran sebeplere bakmak lazım. Kalkınmış, gelişmiş bir toplumu nasıl tarif edeceksiniz diye bana soracak olursanız, ben size şunu söylerim. Kendisi için ortak hedefler belirleyebilen o hedefleri gerçekleştirmek için iyi organize olan toplumlar gelişmiş toplumlardır" dedi.

Sosyal konutların kura çekilişini gerçekleştiren ve kurada ismi çıkan kişilere hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Hiçbir iş kendiliğinden olmuyor. Laf üstüne laf söylemek kolay ama taş üstüne taş koymak emek gerektiriyor, birlik beraberlik ve alın teri gerektiriyor. Geride gök kubbede güzel bir ses bırakmak için güzel bir miras bırakmak için çalışan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Çekilecek kuraların ailelerimize sıcak bir yuva güzel bir gelecek olmasını yürekten diliyorum" diye konuştu.

-Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP,