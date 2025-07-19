Cevdet Yılmaz'dan YKS Sonuçlarına İlişkin Açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları üzerine yaptığı paylaşımda gençlere en isabetli tercihleri yapmalarını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan YKS sınav sonuçları gençlerimiz başta olmak üzere sınava katılan herkes için hayırlı olsun. Aldıkları puana göre kendileri için en isabetli tercihleri yapmalarını diliyorum. Toplumun her alanda donanımlı insana ihtiyacı var. Bütün alanlar değerli."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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