Cevdet Yılmaz'dan TBMM Başkanına Yapılan Hakaretlere Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi geçmişi, şahsiyeti ve nezaketi ile milletimizin saygısını kazanmış, teröre karşı her daim demokrasiyi ve milli birliği savunmuş kıymetli bir devlet ve siyaset adamıdır. TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur."