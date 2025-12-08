Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya'daki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.