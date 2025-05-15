Cevdet Yılmaz'dan Kulu'daki Deprem Taziyeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Kulu'da meydana gelen, çevre illerde hissedilen depremlerden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."