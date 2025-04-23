Cevdet Yılmaz'dan İstanbul'daki Deprem ile İlgili Açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve AFAD gibi kurumların gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İstanbul'a ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Kurumlarımız zaten açıklama yapıyorlar. İstanbul'a ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var. Şu ana kadar ihbar edilmiş bir şey yok. Farklı kaynaklar yerine resmi kurumlarımızı takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.