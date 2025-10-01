Haberler

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, ateşkes ve insani yardımların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
