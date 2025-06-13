Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, Netanyahu yönetiminin saldırgan politikalarının bölgesel istikrarı bozduğunu belirtti. Yılmaz, uluslararası kurumların daha güçlü bir tutum alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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