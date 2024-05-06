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Cevdet Yılmaz'dan İslahiye'deki trafik kazası için başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. ???????

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Gaziantep İslahiye trafik Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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