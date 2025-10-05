Cevdet Yılmaz'dan Gazze İçin Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında Gazze için, barış, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam olsun. İnsanlığın ortak vicdanından semaya yükselen bu sesler, tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir. En kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm yolunun açılması için tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanındayız."

Yılmaz, paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer verdi.