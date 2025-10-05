Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Gazze İçin Kararlılık Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'deki insani dram ve soykırıma dikkat çekerek, Türkiye genelinde düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne destek verdi. Yılmaz, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında Gazze için, barış, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam olsun. İnsanlığın ortak vicdanından semaya yükselen bu sesler, tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir. En kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm yolunun açılması için tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanındayız."

Yılmaz, paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor

Dün dizilerde oynuyordu bugün Interpol peşinde! Tüm dünyada aranıyor
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.