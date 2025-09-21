Cevdet Yılmaz'dan Filistin Devleti'nin Tanınmasına Destek

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının önemli bir adım olduğunu belirtti ve diğer ülkeleri bu yönde adım atmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer aldığını ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır." ifadesini kullanan Yılmaz, bölgesel ve küresel barış için, İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili şekilde cevap verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
