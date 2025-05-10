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Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale Kazasına Taziye Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale Kazasına Taziye Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Ezine'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü kazadan korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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