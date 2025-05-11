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Cevdet Yılmaz'dan Anneler Günü Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Anneler Günü Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, rahmetli annesini anarak tüm annelerin bu özel gününü kutladı ve annelerle daha fazla vakit geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun. Anneniz yaşıyorsa bunu büyük bir nimet bilip, onunla olabildiğince çok vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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