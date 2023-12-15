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Cevdet Yılmaz'dan Acıpayam'daki Maden Kazası İçin Başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenciler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenciler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Acıpayam ilçemizdeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, arama kurtarma ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılan kardeşimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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