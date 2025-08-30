Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.