Cevdet Yılmaz: '15 Temmuz gecesi milletimiz hainlere ve dünyaya gücümüzü gösterdi'

Cevdet Yılmaz: '15 Temmuz gecesi milletimiz hainlere ve dünyaya gücümüzü gösterdi'
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin iradesine, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, bağımsızlığımıza, ay yıldızlı al bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kasteden FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde; iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılını inşa etmeye kararlıyız. Zaferin Adı Türkiye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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