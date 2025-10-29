Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yüründüğünü vurgulayan Yılmaz, insanı merkeze alan kalkınma politikaları ile Cumhuriyetin daha güçlü yarınlara taşınacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.