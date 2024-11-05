Cevdet Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı yüzde 14,8 ile eğitime ayırmış durumdayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Yükseköğretimde geçmişte yüzde 14 civarında olan okullaşma oranı bugün yüzde 51'lerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçemizi sunduk. Yine en büyük payı eğitime ayırdık. Bütçemizin yüzde 14,8'ini eğitime ayırmış durumdayız. Bu anlamda eğitim, iyi eğitim özellikle bir numaralı başlık olarak bütçemizde de yer alıyor. Öğretim elemanı sayımız da bu dönemde çok arttı. 20 yıl kadar önce 64 bin civarında öğretim elemanı varken, bugün 185 bin öğretim elemanına ulaşmış durumdayız" dedi.

İstanbul Üniversitesi Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Geleneksel Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İstanbul Üniversitesi'nin gelecek vizyonunun anlatıldığı 'Perspektif 2053' temalı kısa filmi katılımcılara sunuldu. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın öğrencilere, akademisyenlere, idarecilere ve üniversitenin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

'GEÇMİŞTE YÜZDE 14 CİVARINDA OLAN OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 51'LERDE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim, özenle ele aldığımız ve en yoğun yatırımlar yönlendirdiğimiz alanların başında gelmeye devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm illerimize üniversiteleri yaygınlaştırdık ve destekledik. Bugün 81 ilimizin hepsinde üniversiteye sahibiz. Fırsat eşitliği bizim için çok kıymetli. Yine genç kızlarımızın, kadınların eğitime erişimi, son 22 yılda, iktidarımız döneminde en fazla önem verdiğimiz şeylerden biri oldu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar kızlarımızın, kadınların okuma oranlarında okullaşma oranlarında çok ciddi bir gelişme sağladık. Yükseköğretimde geçmişte yüzde 14 civarında olan okullaşma oranı bugün yüzde 51'lerde. Bu çok önemli, ben de her gittiğim yerde görüyorum; kızlar çok daha azimli, gerçekten çok daha odaklanmış vaziyette çalışıyorlar. Eğitimdeki bu dönüşümün toplumsal etkilerini, önümüzdeki dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bir taraftan üniversitelerimize yatırım yaparken, çocuklarımıza yurt imkanlarını da geliştirdik. Bundan 20 yıl kadar önce 182 bin civarında olan yurt yatak kapasitesini, bugün 993 bine çıkarmış durumdayız. 1 milyonu da yakında geçeceğiz. Dünyada en fazla örgün öğrenci başına yurt sayısı olan, oda sayısı olan ülkelerden biri biziz. Üstelik eski yurtlar gibi de değil" dedi.

'BÜTÇEMİZİN YÜZDE 14,8'İNİ EĞİTİME AYIRMIŞ DURUMDAYIZ'

Yılmaz, bütçenin önemli kısmının eğitime ayrıldığını belirterek, "Bir taraftan da krediler ve burslar sağlıyoruz. Öğrencilerimize, imkanı kısıtlı olanlara burs, ama her talep edene kredi imkanı sunuyoruz. Bu tür imkanlarla da fırsat eşitliğine destek oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçemizi sunduk geçtiğimiz günlerde. Yine en büyük payı eğitime ayırdık. Bütçemizin yüzde 14,8'ini eğitime ayırmış durumdayız. Bu anlamda eğitim, iyi eğitim özellikle bir numaralı başlık olarak bütçemizde de yer alıyor. Öğretim elemanı sayımız da bu dönemde çok arttı. 20 yıl kadar önce 64 bin civarında öğretim elemanı varken, bugün 185 bin öğretim elemanına ulaşmış durumdayız. ve OECD ülkeleri arasında 8'inci sırada ülkemiz. Bilimsel yayınlar ve gelişmeler de yine memnuniyet verici. Dünya sınırlamasında 29'uncu sıradan 17'nci sıraya yükselmiş durumdayız. İnşallah 2053 vizyonumuz tabi ilk 10 ülke arasına girmek. Bilimsel yayınlarda da bunu hedeflemek durumundayız. Yüksek Öğretimimizin başarısı, uluslararası raporlarda da tescil ediliyor. İstanbul Üniversitemiz, ARWU (Academic Ranking of World Universities) sıralamasında ilk 500 üniversite arasında, birçok dalda ilk 500 üniversite arasında yer alıyor. ve bu başarısını daha yükseklere taşımayı bekliyoruz. Özellikle bu tür üniversitelerimizde genişlemeden çok, artık daha fazla derinleşmenin önemli olduğuna inanıyorum. Kalite artışının, nitelik artışının önemli olduğuna inanıyorum. Üniversitelerle ilgili yine özel sektörle iş birliğini de vurgulamak isterim. Kamu-özel iş birliği gibi üniversite iş dünyası iş birliği de çok çok kıymetli. Bu kapsamda İstanbul üniversitemizin bünyesindeki Teknokent'ler, AR-GE Merkezleri hem akademik bilginin üretilmesi hem de ticarileşmesi, yenilikçiliğin geliştirilmesi bakımından çok değerli. Teknoloji Transfer Ofisi yine çok çok önemli. İstanbul Üniversitemizin bu konularda da çok daha etkili bir şekilde gelecekte yoluna devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.