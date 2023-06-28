Cevdet Yılmaz: Bayramlar dayanışma için vesile

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, bayramların dayanışma ve birlik için bir vesile olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayramlar birbirimizle dayanışma ve yakınlaşma için bir vesile. Küskünlerin barışması için, kucaklaşması için bir vesile. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için bir vesile. Bu bayramın da ülkemizin, milletimizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkıda bulunmasını ve bu kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı namazını Büyük Ankara Camii'nde kıldı. Yılmaz, bayram namazının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Yılmaz, "Kurban Bayramı'nın sabahındayız. Cenabı Allah bayramı hepimiz için mübarek eylesin. Milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Bayram tek tek her bir vatandaşımız için, aileleri için, ülkemiz ve milletimiz için, İslam dünyası için ve bütün insanlık için hayırlar getirsin inşallah. Depremzede vatandaşlarımızın, şehit yakınlarının ve gazilerimizin özellikle bayramını tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede depremin de yaraları sarılacaktır. Bu depreme çeşitli sıkıntılarla giren insanlarımız da mutlaka var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının ardından basın mensuplarıyla ve vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.