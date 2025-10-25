Cevdet Yılmaz: 81 ilimizi kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz

KÜÇÜKÇEKMECE Dernekler Federasyonu'nun (KÜDEF), geleneksel hale gelen kültür etkinliklerinin beşincisi olan 'Hepimiz Kan Kardeşi Oluyoruz' programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Yılmaz, "Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu projeyle 81 ilimizi kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Dernekler Federasyonu'nun (KÜDEF), geleneksel hale gelen kültür etkinliklerinin beşincisi olan 'Hepimiz Kan Kardeşi Oluyoruz' temasıyla Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Etkinlik; Toplumsal dayanışmayı, kültürel zenginliği ve hemşerilik bilincini pekiştirmeyi amaçlayan 'KÜDEF 5'inci Kültür Etkinliği, çeşitli halk oyunlarından gösteriler düzenlendi. Programa Yılmaz'ın haricinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, KÜDEF Genel Başkanı Eyüp Sabri Atay ve çok sayıda kişi katıldı.

'81 İLİMİZİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE 500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "16 yıldır kesintisiz büyüyorsak 2002 yılında sadece 238 milyar dolar olan milli gelirimizi bugün 1,5 trilyon doların üzerine çıkardıysak bunu sizlerle birlikte yaptık. Milletimizle, sivil toplumla birlikte başardık. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize de yine sizlerle birlikte birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde istikrar ve refah bütçesi olarak nitelendirdiğimiz 2026 yılı Bütçe Kanunu teklifimizi meclisimize sunduk. Her bir vatandaşımızın büyümenin sağladığı imkanlardan adil biçimde pay almasını esas almış durumdayız. Bir yandan ekonomimizi büyütürken diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz yüzde 30'un altına gelecek. Gelecek sene yüzde 20'nin altına bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İstanbul, Marmara Bölgemiz başta olmak üzere, tüm ülkemizin afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüme büyük bir önem veriyoruz. Yarısı benden kampanyasından başka birtakım programlarla bu kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan dün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir programı ilan etti. 'Yüzyılın konut projesi' ile 'Ev sahibi Türkiye projesi'. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu projeyle 81 ilimizi kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca burada il bazında bir paylaşım yapılmış durumda. Sadece İstanbul'da 100 bin sosyal konut, 15 bin de düşük kirayla vatandaşlarımıza sunulacak olan 15 bin sosyal konut yapacağız. İstanbul'da toplam 115 bin konut yapılacak. Bunlar düşük maliyetli ve vatandaşlarımızın uzun vadeli düşük aylık ödemelerle sahip olacakları konutlar olacak. Şimdiden İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu programla birlikte İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan kira meselesi, yüksek kira meselesine de önemli bir katkıda bulunacağımızı, ev sahibi insanımızın sayısını arttıracağımıza inanıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, bu konularda önümüzdeki süreçlerde detaylı çalışmaları sizlerle paylaşacak" dedi.

'BİZ İNANIYORUZ Kİ BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE YAŞAYAN HERKES BİRDİR'

Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Yılmaz, "Dünyanın zor bir döneminden geçiyoruz. Çatışmaların yoğunlaştığı, kavgaların arttığı bir dünyadayız. Bölgemizde de küresel düzeyde de büyük bir rekabet var. Hem ekonomi alanında hem de sıcak çatışmalar çerçevesinde. Kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş. Çin ile Amerika arasındaki ekonomik bilek güreşi. Ben buna ekonomik soğuk savaş diyorum doğrusu. Dünyada böyle bir ortam var. Eski dünya değil. Dünyanın büyüme hızı düştü, dünya ticareti eskisi gibi değil. Bölgelerde çatışmalar var. ve bu gerçekleri bizim görmemiz lazım. Bütün bu belirsizliğin yükseldiği çatışmaların arttığı ortamda Türkiye, emin ellerde yoluna devam ediyor. Kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Normal zamanlarda ülkeleri yönetmek kolay. Önemli olan bu tür fırtınalı zamanlarda ülkenizi selametle yönetmenizdir. ve bu anlamda da tecrübeli bir lidere sahip olmamız. Özellikle de bu dönemde dirayetli, tecrübeli bir lidere sahip olmamız çok çok kıymetli diye ifade etmek istiyorum. Bu belirsizliklerin yoğunlaştığı, bölgemizin üzerinde emperyalist birtakım tuzakların oyunların kurgulandığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, çok önemli bir inisiyatif geliştirdiler. Bu da Terörsüz Türkiye. Bütün etnik gruplarıyla, değişik mezhepleriyle, meşrepleriyle hangi bölgeden olursa olsun biz inanıyoruz ki bu topraklar üzerinde yaşayan herkes birdir, beraberdir ve kardeştir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Buna inanıyoruz. Bizi bölmeye, parçalamaya güçten düşürmeye çalışanlara karşı vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi yüceltmektir. Birliğimizi, beraberliğimizi yüceltmektir. İç cephemizi kuvvetlendirmektir. Bu bölge üzerinde oyun oynayanlar ne Türk'ü seviyorlar, ne Kürt'ü seviyorlar. Ne Alevi'yi ne Sünni'yi seviyorlar. Onların derdi kendi menfaatleri. Bizim onlara müsaade etmememiz lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz lazım. Terörsüz Türkiye böyle bir süreç. Çokta başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

'KALICI BİR ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz, "Filistinli kardeşlerimize en ön safta destek veren ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Ticaretin durdurulmasından diplomatik çabalara, görünür görünmez birçok faaliyete varıncaya kadar bizler Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'de sağlanan ateşkes önemli bir ilerlemedir. Ancak tabii ki yeterli değil. İnşallah kış girmeden Gazze'deki kardeşlerimize yardımlar ulaşmaya devam eder. Sağlık anlamında çok ciddi ihtiyaçları var. Barınma anlamında çok ciddi ihtiyaçları var. Gıdaya ihtiyaçları var ve Türkiye olarak insani yardımlarda da en önde gelen ülkeler arasındayız. Bunu da devam ettireceğiz. Bir taraftan da bağımsız başkenti Doğu Kudüs'ü olan Filistin Devleti'nin kuruluşu iki devleti bir çözüm çerçevesinde bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi için de elimizden gelen tüm imkanlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.