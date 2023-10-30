Cevdet Yılmaz: "2028 Yılında Kişi Başı Milli Gelirin 17 Bin 554 Dolara Ulaşması Hedeflenmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı’na ilişkin yaptığı sunumda; “Plan döneminde ise sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla büyümede başat rol üstleneceği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği, tarım ve enerji sektörlerinde arz güvenliğinin sağlandığı dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılında fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı sunumda; "Plan döneminde ise sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla büyümede başat rol üstleneceği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği, tarım ve enerji sektörlerinde arz güvenliğinin sağlandığı dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılında fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı'nın sunumunu yaptı. Yılmaz, Kalkınma Planı'nın 2053 yılı perspektifi ile hazırlandığını belirterek, "Önümüzdeki 30 yılda iklim değişikliğinin de etkisiyle kuraklık ve aşırı hava olaylarına bağlı olarak göç hareketlerinin yaygınlaşacağı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş gücü piyasasında tarihi değişimlerin yaşanacağı öngörülmektedir. Bugünkü küresel eğilimler 2053'e dair risk ve fırsatları bir arada barındıran farklı senaryolara işaret ederken, ülkemiz için her türlü senaryoyu öngörerek gerekli adımları şimdiden hayata geçirmek, geleceğin dünyasında ülkemizin konumunun yükseltilmesinde belirleyici olacaktır" dedi.

Yılmaz, 2053 hedeflerini şöyle sıraladı:

"Üst gelir grubu ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz.

İmalat sanayinin milli gelirdeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmayı, küresel mal ticaretinden yüzde 2'nin üzerinde pay almayı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatından yüzde 17 pay almayı ve kalkınma önceliklerimize halel getirmeden net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngörüyoruz.

İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk 20 ülke arasına girmeyi, ailenin güçlendirilmesini, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, çalışma çağındaki her bireyin üretkenliğinden faydalanarak işsizlik oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi hedefliyoruz.

Bunun yanı sıra, dünyanın en değerli 100 markası arasında en az beş markamızın yer almasını, en az beş üniversitemiz dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında olmasını, ülkemizin Küresel Yenilik Endeksi'nde ilk 10 ülkeden biri olmasını ve Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının yüzde 4 düzeyine çıkmasını öngörüyoruz.

Ayrıca, İstanbul'un bilim, teknoloji, kültür, sanat, turizm, ticaret ve finansta küresel bir merkez olmasını, ülkemizin turizm gelirlerinde dünyada ilk üç ülkeden biri ve sağlık turizminde dünyanın merkezi konumunda olmasını da hedeflemekteyiz."

KİŞİ BAŞI GELİR HEDEFİ 17 BİN 554 DOLAR

Kişi başı geliri bu plan döneminde 17 bin 554 dolara çıkarmayı planladıklarını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Plan döneminde ise sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla büyümede başat rol üstleneceği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği, tarım ve enerji sektörlerinde arz güvenliğinin sağlandığı dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılında fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir."

Yılmaz, akademik hedeflerini de anlatarak, şunları belirtti:

"Kapsayıcı, fırsat eşitliğine dayalı kaliteli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimin sağlanması en önemli eğitim politikaları arasındadır. Çalışma çağındaki nüfusta iş gücüne katılımın dışında yer alan kesimlerin iş gücüne dahil olmalarına imkan sağlanacaktır. Daha kaliteli eğitim ve yaygınlaştırılmış mesleki ve odaklı eğitim imkanlarıyla iş gücünün yetkinlikleri ve iş hayatıyla uyumu geliştirilecektir. Ayrıca, dünya akademik başarı sıralamalarında 2028 itibarıyla en az 10 üniversitemizin ilk 500'e girmesi sağlanacaktır."

"375 BİN KONUT ÜRETİMİ"

Yılmaz, dar gelirli ailelere yönelik konut üretimi yapacaklarını ve olası Marmara depremine yönelik önlem alacaklarını kaydederek, "Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının arz talep dengesi gözetilerek karşılanmasını temel bir politika olarak benimsiyoruz. Plan döneminde dar ve orta gelirlilere yönelik 375 bin sosyal konut üretimi hedeflenmektedir. Marmara bölgesi başta olmak üzere riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Yılmaz, Rusya'nın yaptığı Akkuyu Nükleer Güç Santralini devreye alacaklarını da "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bütün üniteleriyle devreye alacak ve ilave nükleer santral kurulumlarına yönelik çalışmalara devam edeceğiz" diye duyurdu.

Yılmaz, yeni anayasa hedefiyle ilgili de "Plan döneminde, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını güvence altına alan, daha özgürlükçü, katılımcı ve kapsayıcı sivil bir anayasanın hazırlanması öncelikli hedeflerimizdendir" dedi.