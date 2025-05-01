Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan, emeğiyle, alın teriyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.