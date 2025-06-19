Cevad Zarif'ten X Hesabındaki Kısıtlamalara Tepki

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İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya platformu X'in hesabına yönelik getirdiği kısıtlamalara tepki göstererek Elon Musk'a sorular yöneltti.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya platformu X'in hesabına yönelik kısıtlamalar getirmesine tepki gösterdi.

Zarif, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, X'in hesabındaki "mavi tik" olarak bilinen onay rozetini kaldırdığını ve hesabına erişimi kısıtladığını belirtti.

Hesabının görünürlüğünün sınırlandırıldığını belirten Zarif, bu adımlara anlam veremediğini ifade etti.

Zarif, paylaşımında Elon Musk'a seslenerek, "Neden X, tam da dünyanın tüm gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu bir anda, benim mavi tikimi kaldırdı, hesabımı kısıtladı ve hatta beni görünmez hale getirdi?" sorularını yöneltti.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Zarif, X hesabından İran'a saldırılar düzenleyen İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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