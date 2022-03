SPOR VakıfBank, Avrupa finali yolunda Fenerbahçe Opet karşısında

VakıfBank, Avrupa finali yolunda Fenerbahçe Opet karşısında

Neslihan Demir Güler: Gönül isterdi ki Fenerbahçe'yle finalde karşılaşalım

"5 kupa hedefiyle yola çıktık, 2'sini aldık, kaldı 3"

Ayça Aykaç: İnşallah voleybolseverlere güzel ve keyifli maçlar izleteceğiz

"O kadar voleybolun içindeyiz ki, bir araya geldiğimizde genelde voleybol dışında konuşuyoruz"

"Blok-defans kurgumuzun mükemmel işlemesi gerekiyor"

"Fenerbahçe oynamadan gelecek, onlar için de dezavantaj olacağını düşünüyorum"

Gabi Guimaraes: Fenerbahçe bize karşı bir açlık çekiyor, daha fazla motive olacaklar

"Onların hücumcularını zor pozisyonlara sokmamız gerekiyor"

"Finale kalırsak Imoco ile oynayacak olmamız da bizim için ayrı bir motivasyon"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde iki Türk temsilcisi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. 2 maç sonunda finale kalacak takımın belli olacağı yarı final eşleşmesinin ilk maçı, yarın saat 19.00'da VakıfBank'ın ev sahipliğinde VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki takım bu müsabakanın rövanşında ise 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank ile bir kez kazanan Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği ve kazananın finalde İtalya temsilcisi Imoco Conegliano ile oynayacağı eşleşme öncesinde VakıfBank Spor Kulübü'nün genel menajeri Neslihan Demir Güler ile oyuncular Ayça Aykaç ve Gabi Guimaraes, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

NESLİHAN DEMİR GÜLER: GÖNÜL İSTERDİ Kİ FENERBAHÇE'YLE FİNALDE KARŞILAŞALIM

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, Fenerbahçe Opet'in çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyerek, "Gönül isterdi ki Avrupa'nın en büyük kupasında iki Türk takımı keşke finalde karşılaşabilseydi. Ama maalesef böyle olmadı. Fenerbahçe hem Türkiye Ligi'nde hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme şansı bulduğumuz çok iyi bir takım. İki takımın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. İzleme kalitesi anlamında çok iyi iki maç olacağını düşünüyorum. İnşallah biz galip çıkarız ve adımızı finale yazdırırız" dedi.

"5 KUPA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK, 2'SİNİ ALDIK, KALDI 3"

Sürekli başarı kazanan bir takımda motivasyonu nasıl sağladıklarıyla ilgili gelen soruya Neslihan, "Aslında hiçbir sıkıntı yok. Her sezon yeni hedeflerle yolumuza çıkıyoruz. Bu sezon 5 kupa hedefiyle çıktık. 2 tanesini aldık, geriye 3 tane kaldık. Bunların birinde finale çıkmak istiyorsak, oynayacağımız 2 Fenerbahçe maçı da çok önemli. Herkes bunun farkında. Böyle bir motivasyon problemi pek yaşamıyoruz. Herkes bu maçlara çıkmak için sabırsızlanıyor diyebilirim" yanıtını verdi.

AYÇA AYKAÇ: İNŞALLAH VOLEYBOLSEVERLERE GÜZEL VE KEYİFLİ MAÇLAR İZLETECEĞİZ

VakıfBank'ın milli liberosu Ayça Aykaç, bildikleri ve tanıdıkları bir rakiple oynadıkları için çok şanslı olduklarını belirterek, "Gönül isterdi ki finalde baş başa gelelim ama kısmet yarı finaleymiş. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, inşallah güzel ve keyifli maçlar izleteceğiz voleybolseverlere diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"O KADAR VOLEYBOLUN İÇİNDEYİZ Kİ, BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GENELDE VOLEYBOL DIŞINDA KONUŞUYORUZ"

Eski takım arkadaşlarıyla rakip olarak karşı karşıya gelecek olmalarıyla ilgili kendi aralarında hiç bu konuda konuşup konuşmadıkları sorulan Ayça Aykaç, "Çok garip gelecek ama maçla ilgili konuşmuyoruz genelde. O kadar çok voleybolun içindeyiz ki takım arkadaşlarımızla beraber, genelde voleybol dışında konuşuyoruz. Maçtan önce vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımız oluyor ama maçta rakip oluyoruz. O yüzden genelde bir şey konuşmuyoruz" diye konuştu.

"BLOK-DEFANS KURGUMUZUN MÜKEMMEL İŞLEMESİ GEREKİYOR"

Fenerbahçe Opet'i nasıl durduracaklarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Ayça, "İyi servis atmamız, iyi servis karşılamamız gerekiyor. Blok-defans kurgumuzun da mükemmel işlemesi gerekiyor. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Onların zaaflarını iyi değerlendirip, buna göre çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE OYNAMADAN GELECEK, ONLAR İÇİN DE DEZAVANTAJ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ayça Aykaç son olarak VakıfBank'ta oynayan bir oyuncunun her zaman baskıyı ve stresi kaldırabilmesi gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Biz kendimizden final oynamayı, yarı finale çıkmayı beklediğimiz için, o stres yönetimini de iyi yapmamız gerekiyor. Çeyrek final maçları bizim için çok zorlu geçti. Şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü çeyrek finalin bu kadar zorlu geçmesinden dolayı, yarı finalde mental olarak daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe oynamadan gelecek. Onlar için de dezavantaj olacağını düşünüyorum, inşallah da öyle olur."

GABI: FENERBAHÇE BİZE KARŞI BİR AÇLIK ÇEKİYOR, DAHA FAZLA MOTİVE OLACAKLAR

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi Guimaraes ise yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Fenerbahçe tanıdığımız bir takım. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da onlarla yarı finalde oynamıştık. Onları tanıyoruz ve ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Çok zorlu bir maç olacağının farkındayız. Onlar aynı zamanda bir açlık da çekiyor. Onları Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yendik, kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Şu anda da bize karşı biraz daha fazla motive olacaklar. Çok güçlü hücum silahları var, bunlara karşı iyi hazırlanmalıyız. Onları nasıl karşılayacağımıza yönelik çalışmalıyız. Ne kadar iyi bir takım olduklarının farkındayız. İlk maçımızı evimizde oynayacağız, bizim için büyük bir avantaj. Taraftarımızın önünde oynayacağız, bunu iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İki taraflı bir maç ve zorlu olacak. Ama ilk maçta seyircilerimizin de desteğiyle iyi bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ONLARIN HÜCUMCULARINI ZOR POZİSYONLARA SOKMAMIZ GEREKİYOR"

"Fenerbahçe'nin en güçlü yanının hücumu olduğunu kaydeden Gabi, "Çok önemli yıldızları var. Bizim de onların hücumcularını zor pozisyonlara sokmamız gerekiyor. Bunu sağlamamız için de ilk yapmamız gereken şey iyi servis atmak. İyi servis atarsak, bu sayede onlar hücumdayken, hücumcularının çok iyi pozisyon almamasını sağlayabiliriz. En önemli şey olarak bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"FİNALE KALIRSAK IMOCO İLE OYNAYACAK OLMAMIZ DA BİZİM İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON"

Gabi, her zaman motive olmaları gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Tabii ki baskı hissediyoruz ama her zaman motive olmamız gerekiyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne başlarken her zaman belli bir motivasyonla başlıyoruz. Ayrıca finale kalırsak Imoco ile oynayacak olmamız da bizim için ayrı bir motivasyon. Türkiye'ye bu kupayı getirmek istiyoruz. Geçen sene başaramamıştık, bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu motivasyon her zaman içimizde."