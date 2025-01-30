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Çetin Başaranhıncal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çetin Başaranhıncal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerde ödüllendirilen fotoğrafları inceledi ve seçimlerde oy kullandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başaranhıncal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Başaranhıncal, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karelerini oyladı.

Başaranhıncal, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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