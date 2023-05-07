Çete Üyeleri Tarafından İşkence Gören Öğrenci, Polise Bilgi Vererek Çeteyi Çökertti

Zonguldak'ta uyuşturucu çetesine dahil olan ve çete üyeleri tarafından işkence gören Azerbaycan uyruklu öğrenci Ali Safa K., polise bilgi vererek çeteyi çökertti.

ZONGULDAK'ta dahil olduğu çeteye ait silahı polise yakalattığı için çete üyeleri tarafından 1,5 ay boyunca işkence gördükten sonra kaçıp uyuşturucu çetesini polise yakalatan Ali Safa K., (24) yaşadıklarını anlattı. Hala yüzünde ve vücudunda işkencenin izleri olan Ali Safa K., "İşkencelere maruz kaldım. Tırnaklarımı çekmeye çalıştılar. Sopayla yumrukla, tekmeyle dövdüler. Ellerimi bağladılar. Ağzıma havlu koydular, bağırıp çığlık atmayayım diye. Benim başıma gelenler bir başka gencin, bir başka vatandaşın başına gelmesini istemediğim için tüm bildiklerimi polise aktardım" dedi.

Azerbaycan uyruklu öğrenci Ali Safa K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali Safa K.'yi arama çalışması başlattı. Ali Safa K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi üyeleri tarafından, silahı düşürüp çeteyi riske attığı için bir evde işkence yapıldı. Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan Ali Safa K., öldürülmek için ıssız bir yere götürüldüğü sırada kaçıp polise sığındı.