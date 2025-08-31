Çete Savaşı İddiası: Sakarya'da Cinayet

Sakarya'nın Karasu ilçesinde başından vurularak öldürülen Ömer Akbay'ın, İstanbul'daki iki çete arasındaki çatışma ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Olayın ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.

ÇETE SAVAŞI İDDİASI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ömer Akbay'ın (30), başından vurularak öldürüldüğü olayın İstanbul'daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi. Saldırının hemen ardından sosyal medyada açılan bir hesaptan silah görüntüleriyle tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Serhat YILMAZ/ SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
