Çete Savaşı İddiası: Sakarya'da Cinayet
Sakarya'nın Karasu ilçesinde başından vurularak öldürülen Ömer Akbay'ın, İstanbul'daki iki çete arasındaki çatışma ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Olayın ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ömer Akbay'ın (30), başından vurularak öldürüldüğü olayın İstanbul'daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi. Saldırının hemen ardından sosyal medyada açılan bir hesaptan silah görüntüleriyle tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Serhat YILMAZ/ SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel