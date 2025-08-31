Çete Savaşı İddiası: Sakarya'da Cinayet

ÇETE SAVAŞI İDDİASI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ömer Akbay'ın (30), başından vurularak öldürüldüğü olayın İstanbul'daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi. Saldırının hemen ardından sosyal medyada açılan bir hesaptan silah görüntüleriyle tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Serhat YILMAZ/ SAKARYA,