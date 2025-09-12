Çete Lideri Tutuklandı, Diğer Şüpheliler Serbest Bırakıldı

ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun şubelerine silahlı saldırı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana tutuklanırken, B.D., M.C.T. ile E.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek FIRAT/ AYDIN,