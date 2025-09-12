Çete Lideri Tutuklandı, Diğer Şüpheliler Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir spor salonuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden çete lideri Semih Bagana tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun şubelerine silahlı saldırı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana tutuklanırken, B.D., M.C.T. ile E.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel