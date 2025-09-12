Haberler

Çete Lideri Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir spor salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden çete lideri Semih Bagana tutuklandı, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun şubelerine silahlı saldırı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana tutuklanırken, B.D., M.C.T. ile E.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

