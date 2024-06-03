Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçimini Ali Avcı kazandı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 1 oy fark ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın 2 ayrı sandıkta oy kullandığının belirlenmesi sonucu iptal edilen muhtarlık seçimi için mahalle sakinleri yeniden sandık başına gitti.

Ali Avcı, Cavit Kaya ve Mehmet Akbulut'un yarıştığı seçimde Ali Avcı seçimi kazanan isim oldu. Ali Avcı 151, Cavit Kaya 137, Mehmet Akbulut ise 80 oy aldı.