DÜZCE Atatürk'ün Düzce'nin Selamlar köyüne gelişinin 89. yıl dönümünde çeşmeden su yerine ayran aktı. 89 yıl önce Atatürk'e ikram edilen ayranı, o günün anısına 89 yıl sonra programa katılanlar içti. Atatürk'ün Gümüşova ilçesi Selamlar köyüne gelişinin 89'ci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk'ün ismini verdiği köyde yapılan törende katılımcılara ayran ve börek ikram edildi. Mustafa Kemal Atatürk 18 Temmuz 1934'te Düzce'yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adıyla İbrahim Ağa köyüne uğradı. Köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk, ikram edilen ayranı içtikten sonra köyden ayrıldı. Atatürk'ün Selamlar Köyü'ne gelişinin 89. yıl dönümü tören ile kutlandı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'da katıldı. Düzce Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ve İncigül Şahin'in şiir dinletisinin ardından konuşma yapan Selamlar Köyü Muhtarı Sinan Çiftçi, 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 18 Temmuz 1934 tarihinde yurt gezileri kapsamında Düzce'ye uğramış, bunu haber alan köylüler başta Ahmet Altan önderliğinde Atatürk'ü köylerinde ağırlamak istemişlerdir. Tarihi çeşme önünde Atatürk ve heyetini karşılamışlardır. Büyük coşku ile karşılanan Atatürk köylülerin ikram ettiği ayranı içmiştir. Köy hakkında bilgiler aldıktan sonra, köyümüzün ismini bizzat kendisi değiştirmiştir. Köyümüz Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır. 93 harbinden sonra evladı Fatiha bu topraklara yeniden geri dönmüştür. Selamlar köyü Gümüşova'nın en büyük köyüdür' ifadelerinde bulundu. Törenin sonunda ise protokol üyeleri Atatürk'ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesini gezdi. Müze gezisi sonrasında misafir ve köy halkı çeşmelerden akan ayrını içti yapılan ikramlardan yedi.

Çeşmeden su yerine ayran aktı

-Atatürk'ün Selamlar köyüne gelişinin 89. Yıl dönümü

DÜZCE Atatürk'ün Düzce'nin Selamlar köyüne gelişinin 89. yıl dönümünde çeşmeden su yerine ayran aktı. 89 yıl önce Atatürk'e ikram edilen ayranı, o günün anısına 89 yıl sonra programa katılanlar içti.

Atatürk'ün Gümüşova ilçesi Selamlar köyüne gelişinin 89'ci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk'ün ismini verdiği köyde yapılan törende katılımcılara ayran ve börek ikram edildi. Mustafa Kemal Atatürk 18 Temmuz 1934'te Düzce'yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adıyla İbrahim Ağa köyüne uğradı. Köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk, ikram edilen ayranı içtikten sonra köyden ayrıldı. Atatürk'ün Selamlar Köyü'ne gelişinin 89. yıl dönümü tören ile kutlandı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'da katıldı.

Düzce Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ve İncigül Şahin'in şiir dinletisinin ardından konuşma yapan Selamlar Köyü Muhtarı Sinan Çiftçi, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 18 Temmuz 1934 tarihinde yurt gezileri kapsamında Düzce'ye uğramış, bunu haber alan köylüler başta Ahmet Altan önderliğinde Atatürk'ü köylerinde ağırlamak istemişlerdir. Tarihi çeşme önünde Atatürk ve heyetini karşılamışlardır. Büyük coşku ile karşılanan Atatürk köylülerin ikram ettiği ayranı içmiştir. Köy hakkında bilgiler aldıktan sonra, köyümüzün ismini bizzat kendisi değiştirmiştir. Köyümüz Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır. 93 harbinden sonra evladı Fatiha bu topraklara yeniden geri dönmüştür. Selamlar köyü Gümüşova'nın en büyük köyüdür" ifadelerinde bulundu.

Törenin sonunda ise protokol üyeleri Atatürk'ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesini gezdi. Müze gezisi sonrasında misafir ve köy halkı çeşmelerden akan ayrını içti yapılan ikramlardan yedi.